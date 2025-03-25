Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

DHA

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik, "seçimde usulsüzlük" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

"ÇAĞRI KAĞIDI İLE İFADEYE ÇAĞRILMIŞTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.