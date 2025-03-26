Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik, "seçimde usulsüzlük" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şüpheli olarak ifade vermek üzere dün adliyeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İFADE VERMEYE GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ’şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 8 Ekim 2023’de gerçekleştirilen kongresinde delegeleri satın almak için rüşvet teklifi yapıldığına yönelik konuşmaların yer aldığı ses kaydı gündeme geldi...

İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir arasındaki pazarlık da bu ses kaydıyla ifşa oldu.