Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savcılık ifadesine ulaşıldı

DHA

CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik, "seçimde usulsüzlük" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, delegeleri satın almak için rüşvet teklifi yapıldığına yönelik konuşmaların yer aldığı ses kaydında ismi geçen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadeye çağrılmıştı.

"Şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Güney'in savcılıktaki işlemleri, 1 saat 15 dakika sürdü.

İşlemlerinin tamamlanması sonrası hızla adliyeden ayrılan Güney'in ifadesi ortaya çıktı.

SES KAYDINDAKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney savcılıkta verdiği ifadede, ortaya çıkan ses kaydındaki kişinin kendisi olduğunu reddetti.

Güney, "Tarafıma şu an dinletilen ses kayıtlarını sosyal medyaya düştüğünde bir arkadaşımın bana göstermesi üzerine dinledim. Bu ses kaydını dinlediğimde kendimin orada olmadığını ve bu hususun bir yalan olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

"O İSİMLERLE HERHANGİ BİR TOPLANTIYA KATILMADIM"

Güney'in savcılık ifadesinde yer alan diğer beyanlar ise şöyle;

Bunun yanı sıra daha ses kaydını açmadan o ortamda olduğu iddia edilen kişilerin kim olduğuna bakınca, zaten o ses kaydındaki kişinin ben olmadığımı anladım. Çünkü bu isimlerle birlikte bugüne kadar herhangi bir toplantıya katılmadım. Bana sormuş olduğunuz isimden Fahrettin Çırak isimli şahsı tanırım. Kendisiyle Beşiktaş Belediye Meclis Üyeliği görevini Cumhuriyet Halk Partisi’nde 2019 - 2024 yılları arasında gerçekleştirdik.



Şu anda kendisi halen Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak devam etmektedir. Dinlemiş olduğum ses kaydındaki kişinin halen Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan Fahrettin Çırak olup olmadığına ilişkin bir yorum yapmam söz konusu değildir. Kaldı ki kimseyi böyle bir zan altında bırakmak istemem.

"DELEGE OLDUĞUNU SİZDEN ÖĞRENDİM"

Şu anda bana isimlerini saymış olduğunuz ve Beykoz ilçesinden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl delegelerini beyan ettiğiniz şahıslardan sadece Yücel Akdemir’i tanırım. Kendisini uzun yıllar İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanlığı yapmış olması sebebiyle tanırım. Siyaseten bir tanışıklığım yoktur. Hatta Beykoz İl delegesi olduğunu şu anda sizin söyleminiz üzerine öğrendim.

"DOĞRUDAN TANIŞIKLIĞIM YOKTUR"

Devamında bana sormuş olduğunuz Veli Gümüş, Uğur Gökdemir, Kenan Öner, Kenan Özdemir, Meriç Pekkip, Coşkun Tosun, Hakan Bekar, İbrahim Feyzi Ünal ve Özcan Polat isimli şahısları tanımıyorum. Kendileri belki partimizde görev alan şahıslar olabilir. Ancak kendileriyle bir tanışıklığım yoktur. Bir parti toplantısı ya da siyasi parti faaliyeti sırasında şahıslarla aynı yerde bulunmuş olabilirim. Ancak doğrudan bir temasım veya tanışıklığım yoktur.

"BAHSEDİLEN TOPLANTI İÇERİSİNDE YER ALMADIM"

Bahse konu ses kaydından bir kesit tarafıma okundu. Burada 'Fahrettin' olarak geçen şahsın kendi konuşmasında müteahhitlik yaptığını ve Porsche marka aracının olduğunu beyan ettiği, bana okuduğunuz kesitten görülmektedir. Ancak ben yukarıda beyan ettiğim üzere kimseyi zan altında bırakmamak adına, orada geçen adı geçen şahsın kim olduğu hususunda herhangi bir şey söyleyemiyorum.



Yine ses kaydı içeriklerinden tarafıma okunan ve yerel bir kulüp başkanlığı yaptığını beyan eden şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Yukarıda da bahsettiğim üzere böyle bir toplantının içerisinde yer almadım ve Beykoz il delegesi olan şahıslardan da yukarıda beyan ettiğim üzere sadece Yücel Akdemir’i mali müşavir mesleki kimliğim sebebiyle tanırım.

"SES KAYDININ SOSYAL MEDYAYA DÜŞMESİYLE MAĞDUR OLDUM"

Bu sebeple ses kaydında yapılan konuşmaları kimlerin yaptığı ya da konuşulan hususların doğru olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ben bu ses kaydı sosyal medya platformlarına düştüğünden beri bu ses kaydının mağduru durumundayım. Hiçbir ilgim olmadığı halde sanki bu ses kaydının yapıldığı yerde varmışım gibi bir algı oluşturarak hakkımda karalama yapılmaktadır.

"BENİM SESİM OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUM"

Bu dilekçede geçen ve benim sesim olduğu iddia edilen hususları kabul etmiyorum. Ferihan Karasu isimli şahsı tanırım. Kendisi Beşiktaş CHP İlçe Örgütü’nde siyaset yapan bir şahıstır. Tanık olarak vermiş olduğu beyanları kendisini bağlar. Benim onun vermiş olduğu beyan hakkında herhangi bir diyeceğim yoktur. Ancak aleyhime herhangi bir beyanı olmuşsa yasal haklarımızı bu konuda saklı tutmak isteriz.

"CHP GENEL KONGRESİ'NDE OY KULLANMADIM"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimi tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirildi. Ben o dönemde belediye başkanı değildim. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Meclis Üyesi olarak görev yapmaktaydım.



Parti tüzüğümüz olarak Belediye Meclis Üyeleri İl Kongresi ya da Genel Kurultay’da delege olamazlar. Bu sebeple de doğal olarak oy hakları yoktur. Bu sebeple hem İstanbul İl kongresi seçiminde hem de onun peşine yapılan CHP Genel Kongresi’nde oy kullanmadım. Ancak siyasetin içerisinde bulunduğumuz için o dönemdeki il başkanı adaylarından Özgür Çelik’i destekledim. Cemal Canpolat da partiden sevdiğimiz bir ağabeyimizdir. Ancak o dönem Özgür Çelik’i desteklemeyi düşündüm ve halen de Özgür Çelik başkanımızla birlikte siyaset yol yürümekteyiz. Bunun devamında yapılan genel kongremizde de siyaset olarak Özgür Özel başkanımızı destekledik. Bunlar tamamen siyasi tasarruflarımız ve parti içi demokrasinin bir gereğidir.

"SES KAYDININ MAĞDURU KONUMUNA GELDİM"

Güney ifadesinin sonunda, şu cümleleri kullandı:

Bana sormuş olduğunuz üzere İstanbul İl Başkanlığı seçimi için aday olan Özgür Çelik ve Cemal Canpolat’ın aday olduklarına yönelik iradelerini bildirme tarihleri, hatırladığım kadarıyla seçime 15-20 gün kala bir sürece denk gelmektedir. Yani seçimden aylar öncesinde adaylık açıklayan bir isim yoktur. Akabinde zaten seçim yapıldı ve Özgür Çelik seçimi kazandı.



Bunun üzerine partimize yakışır şekilde seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz her iki aday da birbiriyle kucaklaşarak örgütü selamladı ve kongremiz kongre salonunda tamamlanmış oldu. Sonuç olarak tarafıma sormuş olduğunuz tüm sorulara bildiğim kadarıyla samimi bir şekilde beyanda bulundum. Ben bu ses kaydının alındığı toplantıda bulunmadım. Toplantıda kimler olduğuna dair bir fikrim yoktur. Toplantıda konuşulan hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinden de bir bilgim yoktur. Bahse konu ses kaydının mağduru konumuna geldim.

"HTS KAYITLARINDA BU KİŞİLERLE OLMADIĞIM ÇIKACAKTIR"