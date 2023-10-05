Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na! Millete hizmet etmediğiniz için gideceksiniz...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği dönemden itibaren kent yönetimindeki aksiliklerle anılıyor.

Trafikten toplu ulaşıma, temizlikten yönetime kadar birçok noktada İstanbullular isyan bayraklarını çekmiş durumda.

"Beyoğlu yeniden yükselecek"

2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbullulara verdiği sözlerin çoğunu yerine getirmeyen İmamoğlu’nun, “Beyoğlu yeniden yükselecek” başlığıyla yaptığı video paylaşımı büyük tepki topladı.

"Beyoğlu sizin uğramadığınız 5 yılda yükseldi"

Beyoğlu’nda son beş yılda yaptıkları çalışmaları anlatarak İmamoğlu’na cevap veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sayın Ekrem İmamoğlu gelecek zaman kipi kullanmayı çok seviyorsunuz ama gelecekte siz yoksunuz. 5 yılı boşa harcadınız, ‘Yaptık, yükselttik’ diyemiyorsunuz. Beyoğlu sizin uğramadığınız 5 yılda çok yükseldi.” diyerek tepki gösterdi.

"Yaptık, yükselttik diyemiyorsunuz biz diyelim:"

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şöyle devam etti;

5 yılı boşa harcadınız, “Yaptık, yükselttik” diyemiyorsunuz. Biz diyelim: Beyoğlu sizin uğramadığınız 5 yılda çook yükselDİ. Di’li geçmiş zamana göre; Atatürk Kültür Merkezi muhalefetinize rağmen Beyoğlu’nda kültür ve sanatın merkezi olDU. Sizin kültür ve sanat etkinliklerinden mahrum bıraktığınız Beyoğlu’nda 85 ayrı noktada Beyoğlu Kültür Yolu Festivali her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlaDI, bir tek siz yoktunuz.

"Millete hizmet etmediğiniz için GİDECEKSİNİZ"

Beyoğlu Belediyesi olarak düzenlediğimiz farklı festivallerde kültür sanatı daima canlı tutTUK.



Atlas Sineması ve Türkiye’nin gurur duyduğu Sinema Müzesi, sinema severlerin merkezi olDU.



Tarihi Esgher Sinagogu’nu restorasyon çalışmaları sonrası Hasköy Millet Kütüphanesi olarak açTIK, gençlerimizin hizmetine sunDUK.



Beyoğlu’nun en güzel binalarından Ferah Apartmanı bugün Türkiye’nin ilk şehir içi uydu kuluçka merkezi olarak bilim-teknoloji alanında gençlerimize hizmet veren Cube Beyoğlu olDU.



Tarihi Terra Santa binasının restorasyonu tamamlanDI. Beyoğlu, yeni bir Kültür Sanat Merkezi kazanDI.



Tarihi Baruthane restore edilDİ, gençlerimizi kütüphane olarak kucaklayacağı günleri bekliyor.



Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın restorasyonu tamamlanDI, Beyoğlu Hükümet Konağı ve Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa Binası olarak halkımızın hizmetine açılDI.



Tarihi Kulaksız Hamamı’nda restorasyon çalışmaları başlaDI. Kulaksız’ın da artık bir Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi oluyor.



Galataport’un tamamlanması ve açılmasıyla birlikte Beyoğlu turizmde, kültür sanatta yeni bir merkeze kavuşTU.



Taksim Camii ve Kültür Merkezi ile İstiklal’imiz özel bir hediyeyle taçlandırılDI.



İstiklal Caddesi’nde açtığımız İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlerimiz onlarca farklı sergiyle buluşTU.



Biz, GELECEK zaman kipiyle de cümle kurabiliriz. Verdiğimiz sözleri tuttuğumuz için hep geçmiş zaman ekiyle konuşTUK.



Son cümlemiz size yakışır olsun: millete hizmet etmediğiniz için GİDECEKSİNİZ.