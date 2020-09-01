Beyoğlu Belediyesi'nden İBB'ye hukuksuz ihale tepkisi

Beyoğlu Belediyesi, İBB'nin yarın yapacağı hukuksuz Örnektepe Semt Konağı ihalesine sert tepki gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamada ihalenin kanunlara aykırı olduğunun altı çizildi.

Beyoğlu Belediyesi, İBB meclisi tarafından kendilerine verilen Örnektepe Semt Konağı'nın, meclis kararına rağmen ihaleye açılmasına yönelik yazılı bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, yarın yapılacak olan ihalenin kanunlara aykırı olduğu ve İBB'nin durumdan mağduriyet yaratmaya çalıştığı vurgulandı.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"25 yıldır Beyoğlu Belediyesi Örnektepe Semt Konağı olarak kullanılan yapı, bölge halkının taleplerini tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için 2018 yılında yıkılarak yerine tüm taleplere cevap verecek şekilde yeniden inşa edilmiştir. Örnektepe Semt Konağı (3249 Ada, 31 Parseldeki taşınmaz) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.03.2020 tarih ve 309 sayılı ısrar kararı ile kamu hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Ancak İBB Yönetimi söz konusu taşınmazı 2 Eylül 2020 tarihinde üçüncü kişilere kiralamak üzere ihaleye çıkarmaktadır. İBB Yönetiminin meclis kararına ve hukuka aykırı bu kararı ile ilgili basın açıklamamız aşağıdadır;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.03.2020 tarih ve 309 sayılı ısrar kararı ile Örnektepe Semt Konağı (3249 Ada, 31 Parseldeki taşınmaz) kamu hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. İBB Yönetimi söz konusu taşınmazı 2 Eylül 2020 tarihinde üçüncü kişilere kiralamak üzere ihaleye çıkarmaktadır. İBB Yönetiminin bu kararı, açıkça meclis kararına ve hukuka aykırıdır.

"BEYOĞLU BELEDİYESİ'NE TAHSİS EDİLEN BU TAŞINMAZ ÖZEL KİŞİ VEYA KURULUŞLARA VERİLMEK İSTENİYOR"

İlgili yer 1995 senesinden itibaren Beyoğlu Belediyesinin kullanımında bulunmaktadır. Bölge halkına daha modern binada hizmet vermek amacı ile 2017 yılında eski bina yıkılarak yerine muhtarlık, sağlık ocağı, kreş, gençlik merkezi, yurt, otopark ve semt konağı olarak hizmet verecek yeni modern ve depreme dayanıklı bina inşa edilmiştir. Ancak, kamu hizmetine sunulmak üzere projelendirilen ve bu amaçla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen bu taşınmaz, İBB tarafından özel kişi ve/veya kuruluşlara ihale edilmek istenmektedir.

İBB Meclis kararı ile bir kamu kurumu olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen bir taşınmazın, Meclis Kararına aykırı olarak, İBB Yönetimince başka bir kişi/kurum/kuruluşa kiralanması/tahsisi/satımı ya da trampaya konu edilmesi hukuken mümkün değildir. Kanuna açıkça aykırı bu girişim, İstanbul Halkının iradesini yok saymak anlamına gelmektedir. Kanunlara riayet etmek ve halk iradesi ile oluşan belediye meclis kararlarına saygı göstermek, İBB Yönetiminin temel sorumluluklarından birisidir ve yöneticiler bu sorumluluğa uygun davranmakla mükelleftir. Ne var ki, İBB Yönetimi meclis kararına ve kanuni düzenlemeleri görmezden gelerek, hukuk tanımaz bir tutum sergilemektedir.

"İBB'NİN KANUNLARI KENDİ YÖNETİCİLERİNİN ELİYLE ÇİĞNEMESİ, İZAH EDİLEMEZ BİR DURUMDUR"

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 12. maddesine göre 'Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır.' İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbulluların oylarıyla seçilmiş olup, millet iradesini temsil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kanunları ve diğer düzenleyici işlemleri tatbik etmekle yükümlü bir kamu kurumu olan İBB'nin, kanunları bizatihi kendi yöneticileri eliyle çiğnemesi, izah edilemez bir durumdur. Bir hukuk devletinde, kanunlara alenen aykırı hareket etmek ve millet iradesini temsil eden Belediye Meclis kararını hiçe saymak, hukuk sisteminin asla koruyacağı bir davranış değildir. Nitekim, ilgili işlem hakkında yürütmenin durdurulması talepli iptal davamızı açarak, gerekli hukuki adımları atmış bulunmaktayız.

Bu itibarla, mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında açıkça kanuna aykırı bir işlem tesis etmeye hazırlanan İBB Yönetiminin bu hukuk dışı ihaleden vazgeçeceğine inanıyoruz. Konunun önemine binaen -hukuki haklarımızı saklı tutarak-kamuoyunu aydınlatırız."

Öte yandan konuyla ilgili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da bir açıklama yaptı.

Başkan Yıldız, hayrete düşüren bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

BAŞKAN YILDIZ, YAPILACAK İHALEYLE İLGİLİ AÇIK KONUŞTU

Haydar Ali Yıldız'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili İstanbullular ve Beyoğlulu hemşerilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Beyoğlumuza tahsis ettiği Örnektepe Semt Konağıyla ilgili hepimizi hayrete düşüren bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Süreci bir algı operasyonuna dönüştürmek ve mağduriyet algısı oluşturmak isteyen İBB yönetimi, yarın, 2 Eylül 2020’de binanın kullanımını kiralamak üzere ihale açmıştır. Kanunlara aykırı bu ihale kararını aldıran iradenin, art niyetli olduğu aşikardır. Semt konağımızı kullanma hakkımız olmasına rağmen henüz yerleşmedik. semt konağımız, halkımızın tüm kesimlerinin kullandığı, sahiplendiği bir mahalle evidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Tahsis sürecinin sükunetle tamamlanmasını, ortak kullanım alanımız üzerinden huzursuzluk yaşanmamasını beklerken İBB yönetiminin Meclis iradesini yok sayan tutumuna şahit oluyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize bir hakikatı anlatmak istiyorum: yarınki ihale algı yönetiminden başka bir amaçla yapılıyor olamaz. 1995 yılından bu tarafa kullandığımız binayı siyasi gerginliğe ve mağduriyete dönüştürmek İBB yönetimine yalnızca zarar verecektir.

Saygılarımla

Haydar Ali Yıldız"