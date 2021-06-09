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    Beyoğlu HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı

    İstanbul'da PKK'ya yönelik 12 farklı adrese düzenlenen operasyonda, Beyoğlu İlçesi HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.06.2021 - 06:32
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 06:43
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    Beyoğlu HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı

    Güvenlik güçlerinin, terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik mücadelesi sürüyor.

    12 ADRESE OPERASYON

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında 7 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenlendi.

    HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda, HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı.

    Beyoğlu HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı #1

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