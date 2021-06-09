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- Beyoğlu HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı
Beyoğlu HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı
İstanbul'da PKK'ya yönelik 12 farklı adrese düzenlenen operasyonda, Beyoğlu İlçesi HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı.
- AA
- 09.06.2021 - 06:32
- Güncelleme : 09.06.2021 - 06:43
Güvenlik güçlerinin, terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik mücadelesi sürüyor.
12 ADRESE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 7 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenlendi.
HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı.