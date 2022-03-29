Beyoğlu’nda 48 ülkenin Başkonsolosu toplantıda bir araya geldi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Think Tank Talks Buluşmaları kapsamında 48 ülkenin Başkonsolosu ve Başkonsolos vekili ile görüştü.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın davetiyle özel bir toplantıda bir araya gelen 48 ülkenin diplomatik temsilcisi, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’da başladığı gün barış vurgusu yaptı.

Arjantin’den İspanya’ya, İngiltere’den Azerbaycan’a, Filipinler’den Mısır’a beş ayrı kıtadan ülkelerin başkonsoloslarının ve konsolos vekillerinin buluştuğu toplantıda ayrıca Uluslararası Gastronomi Festivali ve Film Festivali düzenlenmesine Beyoğlu Belediyesi’nin teklifi olumlu karşılandı.

Konuşmasına gündemdeki sıcak konulardan Rusya ve Ukrayna ilişkilerine atıfta bulunarak başlayan Yıldız, kısa zamanda ilişkilerin normale dönmesini ve halkların bu süreçten en az zararla çıkmasını dilediklerini söyledi. Etkinlikleki diplomatik misyon temsilcileri de aynı temennileri dile getirdiler.

48 ÜLKENİN TEMSİLCİLERİ BEYOĞLU'NDA

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Beyoğlu’nun Türkiye’nin kültür sanat merkezi olduğunu, 48 farklı ülkeden temsilcilerin uluslararası kültür-sanat etkinliklerini istişare etmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

Yıldız, dünya barışına katkı sağlayacak en önemli unsurun kültür ve sanat olduğunu, Beyoğlu’nda gerçekleştirmeyi planladıkları festivaller ve kongrelerle farklı ülkelerden sanat severleri ağırlamak istediklerini vurguladı.

GASTRONOMİ VE FİLM FESTİVALİ PROJELERİ

Özellikle gençler arasındaki etkileşimin yarının dünyasında büyük katkısı olacağını söyleyen Yıldız, başta Gastronomi Festivali ve Film Festivali olmak üzere birçok projelerini birlikte hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Beyoğlu Think Tank Talks buluşmasında Başkan Yıldız’ın projelerine destek verilirken festivallerin yeri ve zamanı için planlama yapılması kararı alındı.