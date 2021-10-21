Beyoğlu'nda telefon hırsızının tuzağı hastanede bitti

Taksim Meydanı'nda tanıştığı kadını otele götürerek cep telefonunu çalan hırsız, pencereden kaçmak isterken hastanelik oldu.

Taksim Meydanı'nda tanıştığı şahıs ile Kocatepe Mahallesi'ndeki bir otele giden kadın, hırsız kurbanı oldu.

Adam, kadının lavaboya gitmesiyle gözüne kestirdiği iki cep telefonunu çaldı.

PENCEREDEN KAÇARKEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Ardından pencereyi açarak aşağıya atlamak istedi ancak sac levhaya basıp, dengesini kaybederek aşağı düştü. Kendini bir anda yerde bulan adam yaralanırken, o esnada dükkanın önünde oturan bir adam da yaralanmaktan son anda kurtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibii yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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