Beyoğlu'nda bir binada anne ve bebeği ölü olarak bulundu

İHA

Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın 1. katından gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

ANNE VE BEBEĞİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine ekipler, daire içerisinde Afrika uyruklu Sauda A. isimli anne ile bebeğin cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen AFAD ekipleri de ilgili dairede ölçümler yaptı. Yapılan ölçüm sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik tedbirleri alırken bina içerisinde detaylı incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından cenaze aracına bindirilen anne ve bebeğin cenazesi Yenibosna Adlı Tıp morguna götürülmek üzere yola çıktı.