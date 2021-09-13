Beyoğlu'nda 'Kaçak Tur' stantlarına ceza yağdı

Beyoğlu'nda polis, turizm acentesi görünümlü stantlarda 'kaçak tur' sattıkları belirlenen 60 kişiyi men ederken, 15 kişiye ise 78 bin lira para cezası uyguladı.

Beyoğlu'nda Talimhane'de polis, 'Kültür Turizm Komisyonu' denetimleri yaptı.

Turizm acentesi görünümlü stantlarda 'kaçak tur' sattıkları belirlenen 60 kişi men edilirken, 15 kişiye ise 78 bin lira para cezası uygulandı.

''BÖYLE FİYAT GÖRMEDİM''

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, "Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz.

Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak" diyerek durumdan şikayetçi olmuştu.