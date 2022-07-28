Beyoğlu'nda şiddet uygulayan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada yayılan videoda, polis memurunun bir şüpheliye küfretmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Görevli personel hakkında inceleme başlatılmıştır" açıklaması geldi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan denetim sırasında, bir polis memurunun şüpheliye küfredip, tokat atması çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

"Teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz"

DHA'nın aktarımına göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik denetimler esnasında bir şahsın, denetim yapılmasını engellemek amacıyla, görevli personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında, tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Ancak suç ve suçluyla mücadele ederken buna halel getirmemek temel prensibimizdir. Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.





