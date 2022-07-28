Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
424.981
8.17%
BTXN Coin
10.03
-14.63%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Beyoğlu'nda şiddet uygulayan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

    Sosyal medyada yayılan videoda, polis memurunun bir şüpheliye küfretmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Görevli personel hakkında inceleme başlatılmıştır" açıklaması geldi.
    • 28.07.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda şiddet uygulayan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

    Ekipler tarafından yapılan denetim sırasında, bir polis memurunun şüpheliye küfredip, tokat atması çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

    Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

    "Teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz"

    DHA'nın aktarımına göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik denetimler esnasında bir şahsın, denetim yapılmasını engellemek amacıyla, görevli personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında, tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Ancak suç ve suçluyla mücadele ederken buna halel getirmemek temel prensibimizdir. Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

    Beyoğlu nda şiddet uygulayan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı #1

    Beyoğlu nda şiddet uygulayan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Konya’da döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar
    3. Sayfa

    Konya’da döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar

    Yunanistan'da yangın devam ediyor
    Dünya

    Yunanistan'da yangın devam ediyor

    Görüş Bildir