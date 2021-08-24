- Haberler
- Gündem Haberleri
- Beyoğlu'nda turistleri mağdur eden taksici trafikten men edildi
Beyoğlu'nda turistleri mağdur eden taksici trafikten men edildi
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 09:34
- Güncelleme : 24.08.2021 - 10:09
İstanbul'un yıllardır sorunları arasında yer alan taksici mağduriyeti devam ediyor.
Özellikle taksicilerin turistlerden fazla para almaya çalışmalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un turistlik bölgelerinden biri olan Beyoğlu'nda taksi şoförü, taksimetreyi açmadan bir turist ile pazarlık yapmak istedi.
Şoför ile turist ücret konusunda anlaşamayınca taksi şoförü, turisti aracına almadı. Aynı taksi, 10 metre ileride aracına binen turist aile ile de aynı pazarlığı yapmak istedi.
Beyoğlu'nda, taksimetreyi açmadan pazarlık yapan şoför, turistleri mağdur etti ViDEO
PARAYI BEĞENMEYİNCE ARACINDAN İNDİRDİ
Pazarlık konusunda turist aile ile anlaşamayan taksi şoförü, 2-3 metre gittikten sonra durarak turist aileyi de aracından indirdi.
CEZASI KESİLDİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, olay üzerine harekete geçerek taksicinin peşine düştü. E.Ö isimli taksiciye 1483 TL idari para cezası kesilip, taksisi de trafikten men edildi.
Beyoğlu'nda, taksimetreyi açmadan pazarlık yapan şoför, turistleri mağdur etti