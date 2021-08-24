Beyoğlu'nda turistleri mağdur eden taksici trafikten men edildi

Turistlere taksimetreyi açmayıp, istediği parayı almadan da aracına bindirmeyen taksici hakkında karar verildi.

İstanbul'un yıllardır sorunları arasında yer alan taksici mağduriyeti devam ediyor.

Özellikle taksicilerin turistlerden fazla para almaya çalışmalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un turistlik bölgelerinden biri olan Beyoğlu'nda taksi şoförü, taksimetreyi açmadan bir turist ile pazarlık yapmak istedi.

Şoför ile turist ücret konusunda anlaşamayınca taksi şoförü, turisti aracına almadı. Aynı taksi, 10 metre ileride aracına binen turist aile ile de aynı pazarlığı yapmak istedi.

Beyoğlu'nda, taksimetreyi açmadan pazarlık yapan şoför, turistleri mağdur etti ViDEO

PARAYI BEĞENMEYİNCE ARACINDAN İNDİRDİ

Pazarlık konusunda turist aile ile anlaşamayan taksi şoförü, 2-3 metre gittikten sonra durarak turist aileyi de aracından indirdi.

CEZASI KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, olay üzerine harekete geçerek taksicinin peşine düştü. E.Ö isimli taksiciye 1483 TL idari para cezası kesilip, taksisi de trafikten men edildi.

Beyoğlu'nda, taksimetreyi açmadan pazarlık yapan şoför, turistleri mağdur etti