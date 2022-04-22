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    Beyoğlu'nda Ukraynalılardan kefenli eylem

    Ukraynalı 50 kişilik grup, üzerlerine giydikleri temsili kanlı kefenle yere yatarak 'savaşa hayır' eylemi gerçekleştirdi.
    • 22.04.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:24
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    Beyoğlu'nda Ukraynalılardan kefenli eylem

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş devam ederken, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Odakule Meydanı'nda toplanan Ukraynalılardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, 'savaşa hayır' eylemi düzenledi.

    Ukrayna bayraklarıyla 'Putin'i durdur, savaşı durdurun', 'Sadece Ukraynalı olduğum için öldürüldüm' gibi yazılı pankartlar taşıyan grup, özellikle Bucha kentinde yaşanan ölümlere dikkat çekti.

    Temsili kanlı kıyafetlerle eylem yaptılar

    Üzerlerine giydikleri temsili kanlı kıyafetle yere yatan grup üyeleri savaşın bitmesini istedi.

    Grup adına yapılan açıklamada, "Buça kentinde yapılanlar, Ukrayna'da yapılanlar insanlık dışıdır. Üzerinde 'yalnızca çocuklar var' yazan sivil araçları bombalamak, vurmak soykırımdır. Soykırıma dur de" ifadelerine yer verildi.

    "Onların gözüne nasıl bakacağım"

    Ukraynalı grubun sloganları ve konuşmaların ardından eline megafonu alan bir Rus vatandaşı ise, "Ben bir istisna değilim, benim gibi bu savaşı desteklemeyen birçok Rus var. Ben bu savaşın durmasını istiyorum. Ben bu eylemlere gelip orada bir sürü Ukraynalı gördüğümde onların gözüne nasıl bakacağım, Putin'in yüzünden utandığım kadar daha önce hiç utanmamıştım." ifadelerini kullandı.

    Eyleme bazı Türk vatandaşların da destek verdiği görülürken, eylemin sona ermesinin ardından grup dağıldı.

    Beyoğlu nda Ukraynalılardan kefenli eylem #1

    Beyoğlu nda Ukraynalılardan kefenli eylem #2


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