Beyoğlu'ndaki patlamada yaşamını yitiren baba ve kızı yürekleri yaktı

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada yaşamını yitirenler arasında bir baba ve kızının olduğu öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yapılan son açıklamalara göre 6 kişi yaşamını yitirmiş ve 81 kişi ise yaralanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise son yaptığı paylaşımda 81 yaralıdan 39’unun tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu açıklamıştı.

Baba ve kızı patlamada yaşamını yitirdi

Adana'dan kız istemek için İstanbul'a gelen Yusuf Meydan ve 3 yaşındaki kızı Ecrin'in elim olayda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Baba ve kızı hafta sonu olduğu için ailesi ile birlikte Taksim'de geziye çıkmıştı.

"Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek."