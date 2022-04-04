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    Beypazarı kurusu zamlandı

    Coğrafi işaretli ünlü Beypazarı Kurusunun kilogram fiyatı 45 lira oldu.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 18:19
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    Beypazarı kurusu zamlandı

    Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na has bir çeşit kurabiye olan ünü ve lezzeti tüm ülkeye yayılan kurunun kilogram fiyatı 45 lira oldu.

    Küçük ve iri kesim olarak iki çeşidi bulunan kurunun tam tereyağlı olanının kilogram fiyatı 55 lira oldu.

    ZAMMIN NEDENİNİ ARTAN MALİYETLER OLARAK AÇIKLANDI

    Kahvaltıların ve çay ikramlarının vazgeçilmezi, un, süt, tereyağı, yaş maya, tuz, margarin, tarçın ve mahlepten imal edilen Beypazarı Kurusu iki kez fırınlanıyor ve bir yıl tazeliğini koruyor.

    Kuru imalatçıları zammın artan maliyetlerden dolayı gerçekleştiğini ifade ettiler.

    Beypazarı kurusu zamlandı #1

     


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