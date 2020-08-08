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Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları

Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları

Lübnan'ın başkentini ziyaret eden Türk heyet, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla süslendi.