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- Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları
Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları
- AA & Ensonhaber
- 08.08.2020 - 17:23
- Güncelleme : 08.08.2020 - 17:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyük bir patlamayla sarsılan Lübnan'a destek ziyaretinde bulundu.
TÜRKLER GELDİ MUTLULUĞU
Bölgede incelemelerde bulunan Türk heyet yoğun bir ilgiyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendilerini karşılayan kalabalığa hitap ederken bir anda "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atılmaya başlandı.
Türkiye'ye olan sevgi insanların gözlerinden okundu.
Oktay ile Çavuşoğlu yaptıkları açıklamada kısa ancak anlamlı konuştu.
İki isim de Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları ViDEO
"CANIMIZ KANIMIZ SANA FEDA OLSUN ERDOĞAN"
Türk heyetini karşılamak için sokaklara dökülen Lübnanlılar, her yeri Türk bayraklarıyla donatıp "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.
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