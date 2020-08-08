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    Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları

    Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları

    Lübnan'ın başkentini ziyaret eden Türk heyet, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla süslendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.08.2020 - 17:23
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 17:23
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    Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyük bir patlamayla sarsılan Lübnan'a destek ziyaretinde bulundu.

    TÜRKLER GELDİ MUTLULUĞU

    Bölgede incelemelerde bulunan Türk heyet yoğun bir ilgiyle karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendilerini karşılayan kalabalığa hitap ederken bir anda "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atılmaya başlandı.

    Türkiye'ye olan sevgi insanların gözlerinden okundu.

    Oktay ile Çavuşoğlu yaptıkları açıklamada kısa ancak anlamlı konuştu.

    İki isim de Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

    Beyrut'ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları ViDEO

    Beyrut ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları #1

    "CANIMIZ KANIMIZ SANA FEDA OLSUN ERDOĞAN"

    Türk heyetini karşılamak için sokaklara dökülen Lübnanlılar, her yeri Türk bayraklarıyla donatıp "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.

    Beyrut ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları #2

    Macron: Lübnan'ın iç işlerine karışmak zorundayız haberi

    Beyrut ta Recep Tayyip Erdoğan sloganları #3

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