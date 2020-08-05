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    Beyrut'taki patlama kilise canlı yayınına yansıdı

    100 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama anı, o sırada canlı yayında yapılan kilise ayinine denk geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 12:25
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    Beyrut'taki patlama kilise canlı yayınına yansıdı

    Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi.

    Feci patlamanın ardından son verilere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi de yaralandı.

    KİLİSEDEKİ AYİNE DENK GELDİ

    2 bin 750 ton amonyum nitratın sebep olduğu patlama anı, o sırada canlı yayında yapılan kilise ayinine denk geldi.

    Papazın patlama sırasındaki kaçışı, anbean kameraya yansıdı.

    Beyrut'taki patlama kilise canlı yayınına yansıdı ViDEO

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