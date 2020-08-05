100 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama anı, o sırada canlı yayında yapılan kilise ayinine denk geldi.

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi.

Feci patlamanın ardından son verilere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi de yaralandı.

KİLİSEDEKİ AYİNE DENK GELDİ

2 bin 750 ton amonyum nitratın sebep olduğu patlama anı, o sırada canlı yayında yapılan kilise ayinine denk geldi.

Papazın patlama sırasındaki kaçışı, anbean kameraya yansıdı.

Beyrut'taki patlama kilise canlı yayınına yansıdı ViDEO