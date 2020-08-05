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- Beyrut'taki patlama kilise canlı yayınına yansıdı
Beyrut'taki patlama kilise canlı yayınına yansıdı
100 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama anı, o sırada canlı yayında yapılan kilise ayinine denk geldi.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 12:25
Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi.
Feci patlamanın ardından son verilere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi de yaralandı.
KİLİSEDEKİ AYİNE DENK GELDİ
2 bin 750 ton amonyum nitratın sebep olduğu patlama anı, o sırada canlı yayında yapılan kilise ayinine denk geldi.
Papazın patlama sırasındaki kaçışı, anbean kameraya yansıdı.