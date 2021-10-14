Bir yıl önce meydana gelen Beyrut Limanı patlamasına yönelik yürütülen soruşturmaya tepki gösteren gruplar protesto başlattı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz yıl 4 Ağustos'ta şiddetli bir patlama meydana geldi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yetkililerin sorumlu tutulduğu patlama sonrasında yürütülen soruşturma, ülkedeki bazı grupları harekete geçirdi.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanmasına karşı çıktı.

EYLEM BAŞLATTILAR

Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüş düzenleyen kalabalık grup arasında sloganlar atıldı.

Beyrut'taki patlama soruşturması protesto edilince sokaklar karıştı VİDEO







ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto etmek üzere bir araya gelen grupların yakınında açılan ateş sonrası vefat eden ve yaralananların da olduğu aktarıldı. Olayda, patlama sesi de geldiği belirtildi.

Bölgeden gelen son bilgilere göre ölü sayısı 2 olarak aktarıldı.

BİNALARIN ÜZERİNDEN ATEŞ AÇILDI

AA'nın bölgedeki muhabirinden alınan bilgide, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkisine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldığı yer aldı.

SİLAHLI KİŞİLERE ATEŞ AÇILACAK

Ordu birliklerinin bölgede kontrolü sağlamak üzere anında olay yerine intikal ettiği, ateş açanları yakalamak üzere çalışma başlatıldığı ve bölgede devriyelerin sürdüğü kaydedildi.

Lübnan ordusu, sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltması isterken, sokaklarda görülecek silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, sokaklarda üzerinde silah taşıyanların kişilerin askerlerce hedef alınacağı ifade edildi.

BAŞBAKAN MİKATİ, SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI

Başbakan Necib Mikati, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'ta herkesi sükunete çağırarak "Sebep ne olursa olsun fitnenin peşinden gidilmemesine davet ediyorum." ifadelerini kullandı

Bölgede kontrolü sağlamaya çalışan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mikati, Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de iletişim kurduğunu kaydetti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şİİ ESKİ BAKANLAR, HAKİM BİTAR'I 'FİTNE' ÇIKARMAKLA SUÇLUYOR

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanlar, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının ısrarı üzerine oluşan gerginlik nedeniyle dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.