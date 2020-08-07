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Beyrut’taki patlamanın en net görüntüleri
Beyrut’taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.
- DHA
- 07.08.2020 - 16:36
- Güncelleme : 07.08.2020 - 16:36
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla kent felaketi yaşadı.
Patlamada 154 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin kişi de yaralandı.
PATLAMANIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan kentte milyarlarca dolar maddi hasar meydana geldi. Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlama anı kameralara yansıdı.
Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri İZLE
ŞOK DALGASI
Patlamayla birlikte yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu, anbean kameralara yansıdı.