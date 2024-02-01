Bıçaklanarak öldürüldü! Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinden detaylar... Çektiği videolarla ve anlattığı bilgilerle tanınan Ramazan Pişkin'e bıçakla saldıran kişinin, Zeytinburnu’ndan Fatih’e 1,5 saat yürüdüğü ardından da cinayeti işlediği öğrenildi.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, çektiği videolarla tanınıyordu.

Değindi konular ve açıklamaları nedeniyle halk arasında “Filozof Ramazan” diye de biliniyordu.

Dün ise kendisinden acı bir haber geldi.

Hayatını kaybetti

Pişkin, İstanbul Fatih'te bulunan iş yerinde, tartıştığı kişi tarafından saldırıya uğradı.

Kavga sırasında bıçaklanan Filozof Ramazan ağır yaralandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Namaz kıldığı bölümde öldürüldü

Pişkin'in vefatı gündeme oturmasıyla sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Olaya ilişkin detaylar da araştırılmaya başladı.

Ortaya çıkan ayrıntılar ise adeta kan dondurdu.

Ramazan Hoca'nın, dükkanda her zaman namaz kıldığı bölümde katledildiği öğrenildi.

Olay yerinden gelen görüntülerde de kan izleri olduğu görüldü.

Güvenlik kameraları incelendi

Öte yandan izlenen güvenlik kamerası ve KGYS kayıtlarına göre katil zanlısının, Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü tespit edildi.

Ardından Ramazan Hoca'nın yanına gelerek acı olayı işlediği belirlendi.

Memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak

Pişkin’in cenazesi, memleketi Diyarbakır’a götürüldü. Cenaze törenine ise çok sayıda sevenleri katıldı.

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken ailesinden, Pişkin'in yakınlarından kendisiyle ilgili açıklamalar geldi.

"Zararsız bir insandı"

Akrabası Ahmet Arif, "Ramazan, rahmetli benim öz teyzemin oğludur. Ben de bıçakla yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını, ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp'a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra cenazemizi teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır'a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli kolluk, polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınır." ifadelerini kullandı.

"Kendisinde biraz tedirginlik vardı"

Halil İbrahim Galyan isimli vatandaş da, "Dün akşam saat 20.00’de 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonra da çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı, bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarını burada da anlatmaya çalışacağım."