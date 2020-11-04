Demokratların adayı Joe Biden, seçmenlere çağrı yaparak "Lütfen inancınızı kaybetmeyin, bu seçimi kazanacağız" dedi.

ABD'de başkanlık seçim sayımları devam ederken, Demokratların başkan adayı Joe Biden kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"BU SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Amerikan halkına seslenen Biden, "Bence bu seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz, oy sayımını beklemek için biraz daha vaktimiz var, kendimizi iyi hissediyoruz, bulunduğumuz noktadan gayet mutluyuz.

Trump kendini seçimi kazanmış ilan edebilir diye söylemiştik, ancak biz Trump'ın değil, halkın sonuçlarını alacağız, lütfen inancınızı kaybetmeyin, bu seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Joe Biden: Kazanacağız ViDEO