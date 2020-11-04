Dolar
8.4929
0.9713%
Euro
9.9026
0.6218%
Altın
1889.64
-0.8682%
Borsa
1158.34
0.663%
G. Altın
516.775
0.3559%
Bitcoin
116217.21
0.2416%
EXEN Coin
12.06
4.68%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Joe Biden: Kazanacağız

    Joe Biden: Kazanacağız

    Demokratların adayı Joe Biden, seçmenlere çağrı yaparak "Lütfen inancınızı kaybetmeyin, bu seçimi kazanacağız" dedi.
    • AA
    • 04.11.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 09:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de başkanlık seçim sayımları devam ederken, Demokratların başkan adayı Joe Biden kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

    "BU SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

    Amerikan halkına seslenen Biden, "Bence bu seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz, oy sayımını beklemek için biraz daha vaktimiz var, kendimizi iyi hissediyoruz, bulunduğumuz noktadan gayet mutluyuz.

    Trump kendini seçimi kazanmış ilan edebilir diye söylemiştik, ancak biz Trump'ın değil, halkın sonuçlarını alacağız, lütfen inancınızı kaybetmeyin, bu seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

    Joe Biden: Kazanacağız ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir