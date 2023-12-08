Biden, Netanyahu'yu 16'ncı kez aradı! "Artan şiddetten endişeliyim" Joe Biden 16'ncı kez aradığı Netanyahu'ya Gazze uyarısında bulundu. Sivillerin korunması gerektiğinin altını çizen Biden'ın açıklamasını ise Blinken, "İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahadaki gerçeklik arasında fark var" sözleriyle destekledi.

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Gazze'de İsrail'in soykırımı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor...

İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı Joe Biden önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ardından ise Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, İsrail'e olan kayıtsız desteğini vurguladı.

İsrail'i her koşulda destekleyen Biden, esir takasının ilerlememesi noktasında ise Hamas'ı sorumlu tuttu.

Şiddetten endişe duyduğunu söyledi

Biden ayrıca, 7 Ekim'den beri 16'ncı kez telefonda görüştüğü Netanyahu'ya Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin korunmasının bir gereklilik, sivil halk ile Hamas üyelerinin ayırt edilmesinin ise önemli olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Biden, İsrail'in bölgeye daha fazla yakıt sağlanması yönündeki kararını ise memnuniyetle karşıladı.

Biden ayrıca Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik artan şiddetten endişe duyduğunu ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Benzer açıklama ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan da geldi.

Blinken, "İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahadaki gerçeklik arasında fark var" dedi. Sivilleri korumanın oldukça zor olduğunu kabul ettiklerini, ancak İsrail'in bunu yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Blinken, konuk olduğu CNN canlı yayınında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki sivil kayıplara ilişkin, "Hepimiz için yürek parçalayıcı" yorumunu yapmıştı.