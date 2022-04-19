- Haberler
- Gündem Haberleri
- Biden, Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı
Biden, Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı
Gazetecilerin Afganistan ile ilgili sorularına yanıt verdiği sırada yanına gelen Paskalya tavşanını gören Biden, bir anda konuşmasını yarım bırakarak alandan uzaklaştı.
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 11:00
- Güncelleme : 19.04.2022 - 11:26
ABD Başkanı JoeBiden, Beyaz Saray'da düzenlenen Paskalya Bayramı etkinliğine katıldı.
Geleneksel kutlamada çocuklarla yumurta oyunu oynayan Biden, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Afganistan sorularını yanıtlarken tavşan geldi
Gazeteciler, Afganistan ve Pakistan'daki gelişmeler hakkında sorular yöneltti. Biden'ın Afganistan'a yönelik değerlendirme yaptığı esnada Paskalya tavşanı alana geldi.
Biden, Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı VİDEO
Açıklamalarını yarım bıraktı
Biden, kendisine el sallayan Paskalya tavşanını görünce korkmuş bir yüz ifadesi ile tepki verdi. Açıklamalarını yarım bırakan Biden, tavşanın gelmesiyle alandan uzaklaştı.