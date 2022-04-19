Haberler

Gündem Haberleri

Biden, Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı

Biden, Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı

Gazetecilerin Afganistan ile ilgili sorularına yanıt verdiği sırada yanına gelen Paskalya tavşanını gören Biden, bir anda konuşmasını yarım bırakarak alandan uzaklaştı.