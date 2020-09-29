Biden, Trump'tan Türkiye ile ilgili istekte bulundu

Biden, Trump'tan Türkiye ile ilgili istekte bulundu

Birleşik Devletler'de Demokratların lideri Joe Biden, seçim öncesi rakibi Trump'tan Türkiye ile alakalı talepte bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla, iki ülke arasında gerilim yeniden arttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) seçimlere doğru gidilen dönemde Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Türkiye ile ilgili rakibi Başkan Donald Trump'tan tepki çeken bir istekte bulundu.

Biden, Trump yönetiminden Türkiye'ye Dağlık Karabağ krizinin dışında kalma çağrısı yapmasını talep etti.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ İSTEKTE BULUNDU

Joe Biden, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" ifadelerinin yer aldığı haberi paylaşarak, Trump yönetiminden iki istekte bulundu.

Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıplarının hızla artarken Trump yönetiminin Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerektiğini yazan Joe Biden, ayrıca Trump'ın Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmesi gerektiğine dair bir talepte bulundu.

ERDOĞAN KARŞISINDA MUHALEFETE DESTEK VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Joe Biden, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini ve bu desteği açıkça göstermeleri gerektiğini savumuş, Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini öne sürmüştü.

Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini savunmuştu.

Joe Biden: Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça destekliyoruz VİDEO

TRUMP BİDEN "DÜŞÜK ZEKALI" DEMİŞTİ

Türkiye ile tepki çeken ifadelere imza atan Joe Biden'ın Trump'tan yaptığı isteğin ardından akıllara, Beyaz Saray eski sözcüsü Sarah Sanders'ın açıklamaları geldi.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın "düşük zekalı" olduğunu düşündüğünü bildirmişti.