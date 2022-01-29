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    Biden: Yakın zamanda ABD askerlerini, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim

    ABD Başkanı Joe Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini söyledi.
    • AA
    • 29.01.2022 - 02:46
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 02:48
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    Biden: Yakın zamanda ABD askerlerini, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim

    Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "ABD ASKERLERİNİ, YAKIN ZAMANDA DOĞU AVRUPA'DAKİ NATO ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİM"

    Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.

    Biden: Yakın zamanda ABD askerlerini, Doğu Avrupa daki NATO ülkelerine göndereceğim #1

    8 BİN 500 ASKER TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

    Biden: Yakın zamanda ABD askerlerini, Doğu Avrupa daki NATO ülkelerine göndereceğim #2


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