Biden yeşil ışığı yaktı: Rusya'ya karşı uzun menzilli ABD füzeleri kullanılacak

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New York Times gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre ABD, Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti.

SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI

Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde Rusya'nın içlerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.

Saldırılarda 300 kilometre menzilli ATACMS roketlerinin kullanılacağı ifade ediliyor.

"KUZEY KORE ASKERLERİ, BİDEN'IN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Görevi 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek Biden, Kiev yönetiminin uzun menzilli füze kullanma taleplerini aylardır reddediyordu.

Moskova'nın Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesi ve Ukrayna'ya yönelik yoğun füze saldırısının Biden'ın fikrini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

PUTİN UYARIDA BULUNMUŞTU

Putin ise Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının, savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.