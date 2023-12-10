Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı ABD yönetimi, İsrail'e, içinde tank mermisinin bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi.

AA

2 aydır Gazze'de saldırı üzerine saldırı düzenleyen İsrail, 16 bini aşkın kişinin ölümüne neden oldu.

ABD, savaşın ilk anlarından itibaren İsrail'e destek veriyor.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yapılması planlanan silah satışına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

106,5 milyon dolarlık silah satışına onay

İsrail'in 13 bin 981 tank mermisi satın alma talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 106,5 milyon dolarlık satışın ABD Dışişleri Bakanlığınca, Kongrenin onayından geçmeden "acil durum" hükmünün devreye sokularak yapılması planlandığı kaydedildi.

İsrail'in güvenliğine vurgu yapıldı

ABD'nin "İsrail'in güvenliğine bağlılığının sürdüğü" ifade edilen açıklamada söz konusu satışın bu amaçlarla uyumlu olduğu bildirildi.

200 kargo uçağı 10 bin tonu aşkın teçhizat

İsrail, ABD'nin kendilerine gerçekleştirdiği yardımları açıkladı.

Buna göre, ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi.

Bir diğer yandan ABD'de Demokratlar, İsrail ve Ukrayna'ya yardımı da içeren yaklaşık 111 milyar dolarlık ulusal güvenlik paketini Senatoya sunmuştu.

Güvenlik paketinde İsrail'e 10,6 milyar dolar yardım öngörülürken, bu yardımın 4 milyar doları ile füze savunma kabiliyetlerinin artırılması, 1,2 milyar dolarıyla ise "Demir Işın" hava savunma sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ek askeri kuvvet

Gazze'ye saldırılarında 40 bin ton patlayıcı kullanan İsrail'in boşalan cephanelerini tonlarca silah ve askeri ekipman yüklü uçaklar ve gemilerle yaptığı sevkiyatlarla dolduran ABD, Tel Aviv'i desteklemek için bölgeye de ek askeri kuvvetler gönderdi.

Saldırılarını "insani ara" sonrasında da sürdüreceğini duyuran İsrail, Gazze'deki katliama devam etmek için Biden yönetiminin ayırdığı milyarlarca dolarlık kaynağı bekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)