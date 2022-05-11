Biden yönetiminden Kongre'ye: Türkiye ile F-16 anlaşmasını onaylayın

The Wall Street Journal'ın haberine göre Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesini istedi.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 konusu iki ülke arasındaki en önemli konulardan biri.

Türkiye'nin ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılmasıyla birlikte yerli ve milli milli projelere ağırlık verilmesinin yanında eldeki uçakların modernize edilmesi de gündeme geldi.

Bu kapsamda Türkiye ekim ayında, 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın uçağın modernizasyonu için ABD'ye teklif mektubu göndermişti.

Ekim ayından bu yana konu hakkında ABD'de de tartışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Rusya'dan SU-57 alma olasılığına karşı tereddütte olan ABD kurumları Ukrayna-Rusya savaşının ardından tutum değiştirdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna savaşında oynadığı rolün ardından Biden yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışının da önünü açabilecek yeni silah satışları konusunda çalışmalarını artırdı.

Biden'dan Kongre'ye mesaj: Onay verin

Kongrenin kararı beklenirken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan olumlu bir mesaj verilirken son olarak Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesini istedi.

"Silah satışının onaylanması F-16 satışlarının önünü açabilir"

Ayrıca yetkililere göre bu silah satışının Kongrede kabul görmesi, Türkiye'ye 40 adet F-16 satışına ilişkin kamuoyunun gündeminde olan diğer bir silah satışının da Kongre'de önünü açabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu pakette AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer gelişmiş ekipmanların bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, paketin 400 milyon dolar değerinde olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Wall Street Journal'a yapılan açıklamada ise teklif resmiyet kazanıncaya kadar bu konuda bir yorum yapamayacakları belirtildi.

İki ülke arasındaki F-16 süreci

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart ayı sonunda ABD ile F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu; sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın kendisine bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını Kongre'ye sunacağı bilgisini verdiğini de belirtmiş ve S-400'lerin ise Türkiye'nin malı olduğunu ve bu konudaki tartışmaların Türkiye için artık kapanmış olduğunu dile getirmişti.