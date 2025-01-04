Biden'dan İsrail'e 8 milyar dolarlık silat satışı önerisi

AA & Ensonhaber

Orta Doğu'da saldırgan politikalarını devam ettiren İsrail yönetimi, Gazze ve Lübnan'da düzenlediği saldırıların ardından, gözünü Suriye topraklarına dikti.

Esad rejiminin yıkılmasının hemen akabinde Golan Tepeleri'ne iyice yerleşen İsrail güçleri, Şam'a kadar ilerledi.

İsrail, işgalci planlarını devam ettirebilmek adına başta ABD olmak üzere batılı devletlerden daha çok yardım istiyor.

BIDEN'DAN GİDERAYAK 8 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞI ÖNERİSİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ABD'li yetkililer, İsrail'e savaş uçakları ve top mermileri de dahil olmak üzere toplamda 8 milyar dolarlık bir silah satış anlaşması önerisini Kongre'ye "gayriresmi" olarak bildirdi. Yetkili, anlaşmanın, İsrail'in uzun vadeli güvenliğini güçlendirmek için kritik mühimmat ve hava savunma kapasitesini takviye etmeyi amaçladığını belirtti.

"İSRAİL'İN SAVUNMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

ABD, İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik desteğini sürdüreceğini vurgulayan yetkili, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in uluslararası hukuk ve insancıl hukuk çerçevesinde vatandaşlarını savunma hakkını ve İran ile müttefiklerinin saldırganlıklarına karşı caydırıcı önlemler alma hakkını açıkça ifade ettiğini söyledi. Ayrıca, ABD, İsrail'in savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik gerekli ekipmanları sağlamaya devam edeceğini belirtti.

ABD, İSRAİL'E NE GÖNDERECEK

Bu silah satış önerisi, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kiloluk savaş başlıkları, bomba fünyeleri gibi çeşitli mühimmatları kapsıyor. Ayrıca, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM füzeleri gibi önemli savunma sistemleri de içermekte. Yetkililer, bazı mühimmatların ABD'nin mevcut stoklarından temin edileceğini, geri kalanının ise üretileceğini ifade etti.