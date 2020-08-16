Biden'ın açıklamalarına TİAB'dan sert tepki

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı hadsiz açıklamalara sert tepki gösterdi.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden’ın, New York Times’a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Onu darbeyle değil seçimle devireceğim” sözlerini içeren açıklamalarına ülkenin dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor.

BİDEN'IN SAVSATALARINA BİR CEVAP DA TİAB'DAN GELDİ

Son olarak Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği (TİAB) de, Biden'ın hadsizce yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Kamuoyuna duyuru" başlıklı açıklamada ülke siyasetimizi hedef alan Joe Biden, saygı ve edebe davet edilldi.

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri’ nin Başkan adayı Joe Biden’ in başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve ülkemiz için söylediği skandal sözlere cevabımızdır;

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ OYUNLARA VE SEÇİM PROPAGANDALARINA MALZEME YAPILACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti siyasi oyunlara ve seçim propagandalarına malzeme yapılacak bir ülke değildir. Hiçbir gayrimeşru ve ahlaksız senaryo Türkiye Cumhuriyeti’ ni tehdit edemez ve yolundan döndüremez. Ülkemizin siyasetini dışarıdan dizayn etmeye kalkmak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti, huzurunu, demokratik siyasi atmosferini bu tipde sorumsuzca yapılan tehditlerle bozulmasına müsaade etmeyecektir. Bu tür söylem ve tehditler en basit tabirle darbeciliktir, ahlak dışıdır. Bizim için önemlidir ve darbeci emperyalist siyaset anlayışının açık itirafıdır.

Bu bağlamda ABD Başkan adayı Joe Biden’ ı şiddetle kınıyor, ülkemize karşı saygı ve edebe davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla."