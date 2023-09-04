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Bilal Erdoğan, etkinlikte karşılaştığı Turhan Çömez'in elini havada bıraktı Abone Olun

Bilal Erdoğan, etkinlikte karşılaştığı Turhan Çömez'in elini havada bıraktı AK Parti'den istifa edip İyi Parti'ye geçerek tüm seçim dönemi boyunca iktidara yönelik iftiraları ile gündeme gelen Turhan Çömez, Balıkesir'deki güreş etkinliğinde Bilal Erdoğan'a el uzattığına pişman oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Balıkesir'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri düzenlendi. Görkemli organizasyona önemli isimler katıldı. Eski bakanlar AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi ile birlikte Bilal Erdoğan da törene katılan isimlerden biriydi. Protokolde selamlaşma anı damga vurdu Muhalefetten de isimlerin katıldığı organizasyona, selamlaşma sırasında bir görüntü damga vurdu. İyi Parti'yi temsilen organizasyona gelen Turhan Çömez, protokolü selamlayarak yerine doğru ilerlerken Bilal Erdoğan'a da el uzattı. Turhan Çömez'in eli havada kaldı Erdoğan, kendisine uzanan eli havada bıraktı. Çömez'in ısrarına rağmen Bilal Erdoğan, kedisine el uzatan diğer isimlerle tokalaştı. Muhatap bulamayan Çömez, çaresizce kendisine ayrılan koltuğa yöneldi. Çömez'in AK Parti'ye ihaneti Bilal Erdoğan'ın bu tavrı gündeme otururken Çömez'in geçmişi akıllara geldi. Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi doktorluğunu yapan Çömez, AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti. AK Parti'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Çömez, özellikle son seçim döneminde iktidara yönelik iftiraları ile gündeme geldi.

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