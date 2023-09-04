Balıkesir'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri düzenlendi.
Görkemli organizasyona önemli isimler katıldı.
Eski bakanlar AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi ile birlikte Bilal Erdoğan da törene katılan isimlerden biriydi.
Protokolde selamlaşma anı damga vurdu
Muhalefetten de isimlerin katıldığı organizasyona, selamlaşma sırasında bir görüntü damga vurdu.
İyi Parti'yi temsilen organizasyona gelen Turhan Çömez, protokolü selamlayarak yerine doğru ilerlerken Bilal Erdoğan'a da el uzattı.
Turhan Çömez'in eli havada kaldı
Erdoğan, kendisine uzanan eli havada bıraktı. Çömez'in ısrarına rağmen Bilal Erdoğan, kedisine el uzatan diğer isimlerle tokalaştı.
Muhatap bulamayan Çömez, çaresizce kendisine ayrılan koltuğa yöneldi.
Çömez'in AK Parti'ye ihaneti
Bilal Erdoğan'ın bu tavrı gündeme otururken Çömez'in geçmişi akıllara geldi.
Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi doktorluğunu yapan Çömez, AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
AK Parti'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Çömez, özellikle son seçim döneminde iktidara yönelik iftiraları ile gündeme geldi.