Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kültür festivaline katılanların geleneksel sporlarla yeniden tanıştığını ve büyük keyif aldığını söyledi.

İstanbul'da yeni bir heyecan başladı.

Bu yıl Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali, kapılarını açtı.

İlk günden büyük ilgi gören festivale Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

İlk kez at binenler, ilk defa ok atanlar..

Burada Adem Metan'a açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Bir kere bu geleneksel sporlarımızın ve oyunlarımızın çok cazibesinin olmadığını, çocukların bunları sevmeyeceğini düşünen bazıları var, onların bunu görmesi lazım. Çocuğa bunu güzel bir şekilde sununca, bunun keyifli olduğunu görüyor çocuklar. Burada ilk defa at binenler, ilk defa ok atanlar.. İnsanlar bakıyorlar ki; ya bu ne kadar keyifli bir şeymiş, ben bunu niye ilk defa görüyorum diyorlar.." ifadelerini kullandı.

Festival alanında Bilal Erdoğan'dan açıklama alan Adem Metan, geleneksel sporların yapıldığı festival alanından renkli görüntüleri de paylaştı.

"Siz de gelin, deneyin, oynayın, hoşça vakit geçirin"

Tüm vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndaki kültür festivaline davet eden Bilal Erdoğan, "5. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Hava çok güzel, ortam çok güzel. Burada çeşitli sporlar, oyunlar, dünya yemekleri, eğlenceli aktiviteler deneyimleye yönelik birçok çalışmamız devam ediyor. Bekliyoruz.. Siz de gelin, deneyin, oynayın, hoşça vakit geçirin.." dedi.

Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'ni anlattı VİDEO