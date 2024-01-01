Bilal Erdoğan İstanbul'daki tarihi Filistin yürüyüşünde: İşgal altındaki insanlar direniş hakkına sahiptir Filistin davasına Türkiye'nin her zaman sahip çıktığını söyleyen Bilal Erdoğan, "İsrail’in hedefi bu topraklarda Filistinli bırakmamak." dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye şehitleri ve Filistinli masun kayıplar için tek yürek.

Türk halkı yeni yılın ilk gününde sabah namazından sonra İstanbul'da gövde gösterisi yaptı.

Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu'nun çağrısı üzerine Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüşe başlandı.

Binlerce insanın katıldığı yürüyüşe Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.

Katılımcıları selamlayan Erdoğan, TRT'nin Eminönü Meydanı'ndan yaptığı canlı yayına katıldı.

Yürüyüşü ve amacını anlatan Erdoğan, İsrail zulmünü lanetledi.

"İşgal altındaki insanlar direniş hakkına sahiptir"

Filistin halkına ve davasına Türkiye'nin her zaman sahip çıktığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

Katil İsrail arz-ı mevud safsatası ile yaşıyor. Hala vadedilmiş topraklar için savaşıyorlar.



İsrail’in çok ciddi bir PR makinesi olduğunu biliyoruz. İsrail, Hamas’ı terör örgütü olarak lanse etmeye çalıştı. Biliyoruz ki Gazze ve Batı Şeria işgal altındadır. İşgal altındaki insanlar direniş hakkına sahiptir.



Dünya maalesef bulara sağır kalmaya devam etti. Bu direnişin üzerine İsrail bir soykırım başlattı. İsrail’in hedefi bu topraklarda Filistinli bırakmamak.

"Yeni yıl haberleri sadece kutlamalardan ibaret olmasın"

Yeni yılda haberlerin sadece eğlence ve kutlamalardan oluşmaması, Filistindeki acı ve Türkiye'nin terör vakasını unutmaması gerektiğini söyleyen Bilal Erdoğan şunları söyledi: