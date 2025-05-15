Bilal Erdoğan'a, Fenerbahçe'ye başkan adaylığı konusu soruldu

AA

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde gerçekleştirilen toplantıya Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Erdoğan'a burada günlerdir kamuoyunda üzerinde tartışmalar yürütülen 'Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak' iddiaları da soruldu.

"HİÇ İŞİM OLMAZ"

Böyle bir düşüncesi olmadığını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok.

"BİZ OKÇULUĞU CANLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz.

"BİZİM KÜLTÜR VE İHYA İŞİMİZ VAR"

Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok.

İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok."