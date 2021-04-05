Bildiri organizasyonuna öncülük eden amiraller tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin açıklaması organizasyonuna öncülük edenleri tespit etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve tepkilere neden olan açıklamayı hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen başlattığı soruşturmayı güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde sürdürüyor.

İFADEYE ÇAĞIRILACAKLAR

Edinilen bilgiye göre, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi.

Bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.

”Vesayet hevesi” olarak değerlendirilen ve büyük tepki çeken bildiri, “milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallama” olarak yorumlanıyor.

"YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da “Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

MSB açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz." denilmişti.