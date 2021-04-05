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    Bildiri yayınlayan amirallerden Ergun Mengi, İyi Partili

    Bildiri yayınlayan amirallerden Ergun Mengi, İyi Partili

    1 numaralı imzacı olarak yer alan Emekli Amiral Ergun Mengi, İyi Parti'de Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 08:19
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 08:55
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    Deniz Kuvvetleri'nden emekli 103 eski amiral, milli iradeyi tehdit edip darbe imaları barındıran skandal bir bildiri yayınladı.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün basın açıklaması için kameraların karşısına geçti.

    Bildiriyi sert bir dille kınayan Akşener, emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir." dedi

    1 NUMARALI İSİM İYİ PARTİLİ

    103 amiralin açıklamasında 1 numaralı imzacı olarak yer alan isim ise İyi Partili isim çıktı.

    Emekli Amiral Ergun Mengi...

    Ergun Mengi, İyi Parti’nin Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak partide görev alıyor.

    Bildiri yayınlayan amirallerden Ergun Mengi, İyi Partili #1

    BİLDİRİYİ İMZALAYAN 103 EMEKLİ AMİRAL

    1. E. Amiral Ergun MENGİ
    2. E. Amiral Alaettin SEVİM
    3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVĠREN
    4. E. Amiral Işık BİREN
    5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
    6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
    7. E. Amiral Vedat ERSİN
    8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
    9. E. Amiral Atilla KEZEK
    10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
    11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
    12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
    13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
    14.E.Amiral Engin BAYKAL
    15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
    16.E.Amiral Atilla KIYAT
    17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
    18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
    19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
    20.E.Amiral Serdar DÜLGER
    21.E.Amiral Abdullah METE
    22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
    23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
    24.E.Amiral Ersin GÜLER
    25.E.Amiral Nadir KINAY
    26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
    27.E Amiral İlker GÜVEN
    28.E.Amiral Baha EREN
    29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
    30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
    31.E.Amiral Hakan ERCAN
    32.E.Amiral Mesut ÖZEL
    33.E.Amiral Taner EZGÜ
    34.E.Amiral İbrahim AKIN
    35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
    36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
    37.E.Amiral Taner BALKIŞ
    38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
    39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
    40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
    41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
    42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
    43.E.Amiral Türker ERTÜRK
    44.E.Amiral Aydın CANEL
    45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
    46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
    47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
    48.E.Amiral Ahmet AKSOY
    49.E.Amiral Can ERENOĞLU
    50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
    51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
    52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
    53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL
    53.E.Amiral İlker GÜVEN
    54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
    55.E.Amiral Caner BENER
    56.E.Amiral Nejat BERKSUN
    57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
    58.E.Amiral Tayfun TANSAN
    59.E.Amiral İskender YILDIRIM
    60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
    61.E.Amiral Uğur YİĞİT
    62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
    63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
    64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
    65.E.Amiral Murat BİLGEL
    66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
    67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
    68.E.Amiral Tufan MİMİR
    69.E.Amiral Turgut TUFAN
    70.E.Amiral Turhan ÖZER
    71.E.Amiral Alper TEZEREN
    72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
    73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
    74.E.Amiral Cemal ÜREN
    75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
    76.E.Amiral Deniz CORA
    77.E.Amiral Gürkan İNAN
    78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
    79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
    80.E.Amiral Erol YÜKSEL
    81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
    82.E.Amiral Bülent OLCAY
    83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
    84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
    85.E.Amiral İsmail TAYLAN
    86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
    87.E.Amiral Raif NALDEMİR
    88.E.Amiral Numan ALANSAL
    89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
    90.E.Amiral Erol ADAYENER
    91.E.Amiral Haluk Sayın
    92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
    93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
    94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
    95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
    96.E.Amiral Taner AKKAYA
    97.E.Amiral Necati KURT
    98.E.Amiral Tayfun URAZ
    99.E.Amiral Engin HEPER
    100.E. Amiral Hayati BİLGİÇ
    101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
    102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
    103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

     

    Bildiri yayınlayan amirallerden Ergun Mengi, İyi Partili #2

    Meral Akşener'den emekli askerlerin bildirisine yanıt: Zevzekliktir HABERİ-TIKLA

    Bildiri yayınlayan amirallerden Ergun Mengi, İyi Partili #3

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