Bildiri yayınlayan emekli amiraller gözaltına alındı

'Bildiri' yayınlayan 103 emekli amirale başlatılan soruşturmada bildiriye imza atan 10 emekli amiral sabah saatlerinde gözaltına alındı, 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı.

Milli iradeye parmak sallayan emekli askerlerin hesap verme vakti geldi...

Emekli amirallerin kaleme aldığı darbe imalı bildirinin yankıları sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

10 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.

4 İSİM DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

(Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşinin gözaltına alındığını duyurdu)