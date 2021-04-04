Bildiri yayınlayan emekli amirallere bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan

Bildiri yayınlayan emekli amirallere bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, 103 emekli amiralin ortak imzasıyla yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "Kötü niyetli bir sorumsuzluk örneği." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 103 emekli amiralin, yayınladığı bildiriye tepki gösterdi.

BİR TEPKİ DE DAVUTOĞLU'NDAN GELDİ

Twitter hesabından açıklamada bulunan Ahmet Davutoğlu, “Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır” dedi.

"DARBE HEVESLİLERİNE GEÇİT VERİLEMEZ"

Emekli amiralleri eleştiren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örnegidir.”