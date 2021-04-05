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    Bildiriyi imzalayan amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

    Bildiriyi imzalayan amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

    Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin, lojman hakları ile koruma haklarının iptal edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 14:59
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    104 emekli amiralin 'Montrö bildirisi' başlığı altında yayınladığı darbe imalı bildiri sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

    Soruşturma kapsamında imzacılardan 10 emekli asker gözaltına alındı, 4 amiral ise yaş durumları göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı.

    Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürülürken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    LOJMAN VE KORUMA HAKLARINA İPTAL

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayınlanan skandal bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

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    Bildiriyi imzalayan amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi #1

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