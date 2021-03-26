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    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: Ben de emekli öğretmenim

    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: Ben de emekli öğretmenim

    Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Belediye Başkanı Semih Şahin açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 17:27
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik’teki billboardların yapılan suç duyurusu sonucu kaldırıldığını ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de soruşturma açılmasını değerlendirdi.

    "ŞİDDET UYGULAYANA KARŞIYIM"

    Şahin, “Zaten metnin tamamını okursanız, ‘şiddet her nereden ve kimden geliyorsa bu şiddete karşıyız’ diyor. ‘Öğretmen, polis töhmet altında kalıyor. O zaman bütün evli erkekler de töhmet altında kalıyor. Metni okursanız, töhmet diye bir şey yok. Şiddet uygulayana karşıyım, her nereden ve kimden geliyorsa hala da karşıyım. İstanbul Sözleşmesi, 600 vekilimizin onayı ve oy birliği ile geçmiş bir sözleşmedir ve uluslararası niteliği olan sözleşmedir.” dedi.

    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: Ben de emekli öğretmenim #1

    "BEN EMEKLİ ÖĞRETMENİM"

    Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle, ’öğretmen’ diyebilir miyim, ben de emekli öğretmenim, annem babam da öğretmen. Mümkün mü böyle bir şeyin olması? Metinden cımbızla iki sözcüğü çekerseniz öyle sonuç çıkar. Metnin tamamını okuyun, şiddet neden, kimden geliyorsa karşıyım.”

    Semih Şahin: Ben de emekli öğretmenim VİDEO

    Bakan Soylu: Bilecik'teki billboardlar hakkında soruşturma başlatıldı haberi

    Bilecik

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