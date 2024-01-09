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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa etti. Dilekçesini valiliğe veren Şahin’in bu istifasının ardından önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak.