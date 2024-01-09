Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti

İçişleri Bakanlığı'nın, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturması gerekçe gösterilerek 25 Şubat 2022 tarihinde geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Bu olayın ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa etti.
İstifa dilekçesini teslim etti
Şahin, istifa dilekçesini bugün Bilecik Valiliği'ne teslim etti.
Bilecik Belediye Meclisi'nin toplanarak yeni başkanı seçmesi bekleniyor.
CHP'den ihraç edildi
Şahin görevden el çektirildikten sonra 14 Haziran 2022'de CHP'den ihraç edilmişti.
Semih Şahin kimdir?
Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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