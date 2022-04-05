Bilecikli manavın 'maalesef' yazılı zam etiketleri

Manav dükkanı işleten Metin Önder, ürünlere yapılan zamların kendilerinden kaynaklanmadığı müşterilerine anlatmak için etiketlere 'maalesef' yazdı.

Son dönemde temel tüketim ürünlerine gelen zamlar Türkiye'nin gündeminde...

Dünya genelindeki enerji krizi ve tedarik zincirindeki bozulmaların büyük ölçüde etkilediği fiyatlara, fırsatçıların da büyük ölçüde etkisi oluyor.

Bu kapsamda aracılar, ellerindeki ürünleri piyasadan uzak tutarak fiyatları körüklüyor.

Esnaf ise kaynağı ne olursa olsun müşteriye bu zamları anlatmakta güçlük çekiyor.

Bilecik’te manavlık yapan Metin Önder ise bu duruma farklı bir çözüm geliştirdi.

"MAALESEF 22 LİRA"

Önder, ürünlerin fiyat etiketlerinin üzerine zamların kendilerinden kaynaklanmadığını vurgulamak amacıyla ‘maalesef’ yazıları astı.

Manav Önder, müşterilere fiyatların kendileri ile alakalı olmadığını anlatmak için böyle bir yöntem uyguladığını söyledi.

"GÖRÜNCE ZAMLARIN BİZİMLE ALAKALI OLMADIĞINI ANLIYORLAR"

"Fiyatlar çok yüksek şu anda alamıyorlar." diyen Manav Önder, "Genelde müşteri içeriye girdiği zaman fiyatların yüksek olduğunu görüyor. Ona ufak bir gülümseme veriyoruz, onu görünce bizimle alakalı olmadığını anlıyorlar, onun için. Fiyatlar çok yüksek şu anda alamıyorlar. Şu an 1 kilo alacaksa 250 grama düşmüş. Çoğu da alamıyor zaten bakıyor gidiyor." dedi.

"ÇOCUKLAR İSTİYOR"

Karpuz fiyatlarının yüksek olması nedeniyle dilimleyerek sattığını söyleyen manav Önder, şöyle konuştu, "Bir karpuz 100-150 lira tutuyor. Bu şekilde karpuz mevsiminde çocuklar istiyor. Onların nefsi körleniyor." dedi.