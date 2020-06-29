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    Bilecik'te ağacın altına bıraktığı not görenleri şaşırttı

    Bilecik’in Pazaryeri'nde bir vatandaşın, bahçesindeki kiraz ağacının altına ‘Herkes yesin, helal olsun. Dallarını kırmayın’ yazılı not bırakması görenlerin takdirini kazandı.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 15:24
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    Bilecik'te ağacın altına bıraktığı not görenleri şaşırttı #1

    Bilecik'te Pazaryeri ilçesinde bir sokak kenarındaki bahçeden yola sarkan kiraz ağacına dayanmış merdiven ve yazılan notu görenler şaşkınlık yaşıyor.

    "HERKES YESİN, HELAL OLSUN"

    Ağaca astığı, "Herkes yesin, helal olsun. Dallarını kırmayın" yazılı not bırakmakla kalmayan vatandaş, bir de ağaca rahat çıkılıp kiraz toplansın diye merdiven koydu.

    Notu gören vatandaşlar ise bahçe sahibini takdir etti. Birçok kişi ise notu gördükten sonra ağaca çıkıp afiyetle kirazdan yiyor.

    "BURAYA GEZMEK İÇİN GELMİŞTİK, BİZ DE YEDİK"

    Yoldan geçerken yazı ve merdiveni gören Oya Kaya isimli vatandaş, kirazı çok sevdiğini anlatarak, “Buraya gezmek için gelmiştik. Yazıyı görünce biz de kiraz yedik. Bahçe sahibine teşekkür ederiz. Kiraz gerçekten çok kaliteli ve lezzetli” dedi.

    Bilecik'te ağacın altına bıraktığı not görenleri şaşırttı #2

    Bilecik'te ağacın altına bıraktığı not görenleri şaşırttı #3

    Bilecik'te ağacın altına bıraktığı not görenleri şaşırttı #4

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