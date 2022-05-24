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    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için 'Sessiz yürüyüş' yaptı

    Bilecik'te 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan konser şehitler için iptal edildi. Alana toplanan binlerce kişi, şehitler için 'Sessiz' yürüyüş yaptı.
    • 24.05.2022 - 23:56
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 00:14
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    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için 'Sessiz yürüyüş' yaptı

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde barınan hain PKK'lılar, kahraman Türk askerlerimizi hedef aldı.

    Meluni Dağı etrafında teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerimiz şehit düştü.

    5 ayrı eve ve tüm Türkiye'ye düşen bu ateş herkesi derinden yaraladı.

    Binlerce kişi konser alanında saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu

    Bilecik'te de bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konser iptal edildi.

    Konser için bir araya gelen binlerce kişi, konserin iptal olduğunu öğrenince ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.

    Ardından binlerce kişi saygı duruşunda bulunurken, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu, şehitler için ‘Sessiz yürüyüş' yaptı.

    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için 'Sessiz yürüyüş' yaptı VİDEO

    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı #1

    "Şehitlerimizin olduğu bir günde bizler eğlenemeyiz"

    İHA'nın haberine göre Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da meydandakilere hitaben yaptığı konuşmada 5 şehit olduğu için duyduğu üzüntüyü belirterek, "19 Mayıs coşkusunu hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelemiştik. Burada şimdi bu konuşmayı yapmaya çok zorlanıyorum. Çünkü 5 şehidimiz var. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimiz artabilir, yaralılarımız var, yaramız açık bir şekilde kanıyor. Sizler de uygun görürseniz konserimizi bugün iptal etmek istiyoruz. Bizleri anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bu akşam bizler eğlenemeyiz. Çünkü bizler Kuruluş ve Kurtuluş’un şehri Bilecik’teyiz. O yüzden saygı duruşunda bulunacağız, İstiklal Marşımızı okuyacağız ve sessiz yürüyüş gerçekleştireceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı #2

    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı #3

    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı #4

    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı #5

    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı #6

    Bilecik’te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı #7


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