Euro
9.9787
0.12%
Dolar
8.4507
0.23%
Altın
489.69
0.05%
Borsa
1.434
0%
Bitcoin
396.790
2.53%
EXEN Coin
24.80
3.33%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Bilecik'te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az

    Türkiye genelinde 1 Eylül’den itibaren denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla başlayan avlanma sonrasında balıklar tezgâhları süsledi.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik'te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az

    Bilecik’te vatandaşlar, yasakların kalkmasıyla büyük umutlarla tezgahlara koşarak tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu.

    Birçok çeşit balık ürünleriyle dolan tezgâhlar vatandaşları da memnun ederken, bu yılki fiyatlardan şikayet ettiler.

    "PALAMUT YOK DENECEK KADAR AZ"

    Bilecik’te yıllardır balıkçılık yapan Ömer Hoşgör, "Bu yıl sezona fazla iyi başlamadık. Geçen seneye göre biraz daha yavaş geçiyor. Bu yıl palamut yok denecek kadar az. Şu an Karadeniz hamsisi var, sardalye, istavrit balığı güzel Karadeniz’den geliyor.

    Bilecik te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az #1

    "MÜŞTERİ MEMNUN AMA TALEP AZ"

    Bunun yanında çiftlik balıklarını da getiriyoruz. Onların da alıcısı oluyor. Bu yıl fiyatlar balığına göre 20 ilke 35 lira arasında değişiyor. Müşteri memnun ama talep çok az ilerleyen günlerde balığın bolluğuna göre fiyatlar düşebilir." dedi.

    Bilecik te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az #2

    Balık almaya gelenler ise fiyatları pahalı bulurken, ilerleyen günlerde fiyatların düşmesini umut etti.

    Bilecik te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az #3

    Bilecik te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az #4

    Bilecik te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az #5

    Bilecik te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az #6

    Bilecik te halk balık tezgahlarına koştu: Palamut yok denecek kadar az #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir