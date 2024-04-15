Bilecik'te İyi Parti'den AK Parti'ye destek Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerinde İyi Parti'den AK Parti'ye destek gelirken, AK Parti de İl Encümen Üyeliğinde 2 İyi Partiliye destek verdi.

İHA

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP 10, AK Parti 8, MHP ve İyi Parti 2'şer il genel meclis üyesi çıkarmıştı.

Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu'ndan gerçekleşen Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerinde koltuk üstünlüğü bulunan CHP ile AK Parti 1'er aday çıkardı.

İl turda CHP'nin adayı İsmail Hakkı Elmas 10, AK Parti'nin adayı Ramazan Kurtulmuş 11 oy alırken, 1 oy da boş çıktı.

AK Parti'nin adayı seçildi

İkinci turda da aynı sonuçlar çıkarken AK Parti'nin adayı, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı seçildi.

AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin desteğine karşı İl Encümen Üyeliğine aday çıkarmadı.

CHP grubu Ekrem Yunak, Naci Öney ve Serdar Yavuz isimlerini önerirken, MHP grubu İsmail Yağar, İyi Parti grubu ise Orhan Uğur ile Ömer Çoban isimlerini önerdi.

12'şer oy aldılar

Yapılan oylamada CHP'li isimler 10 oyda kalırken, İyi Partili Orhan Uğur ve Ömer Çoban 12, MHP'li İsmail Yağar da 12 oy aldı. Buna göre il encümeni Orhan Uğur, Ömer Çoban ve İsmail Yağar'dan oluştu.

Öte yandan Meclis 1. Başkan Vekili seçiminde İyi Parti grubu Orhan Uğur’u, CHP ise Nurcan Özçakır’ı aday gösterdi.

İyi Partili Orhan Uğur, 12 oy alarak Meclis 1. Başkan Vekili oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)