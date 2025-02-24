Bilecik'te nafaka ödemeyen şahıs tutuklandı

İHA

Boşanma sonrası nafaka konusu sık sık tartışılıyor.

Türkiye'deki binlerce nafaka mağduru duruma tepki gösteriyor.

İşte onlardan birine dair dikkat çeken bir durum Bilecik'te yaşandı.

NAFAKAYI ÖDEMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ: TUTUKLANDI

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları B.T. isimli şahsı durdurdu.

B.T.'nin, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan aranma kaydı olduğunu tespit etti.

B.T. yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU: KAPSAMLI BİR REFORM GELİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay "Aile mahkemelerinin kuruluşu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usullerine kadar geniş kapsamlı reformlar yapmayı planlıyoruz" mesajını vermişti.

Buna göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5-6 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde.

Nafakası sona eren kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım vermesi planlanıyor.

Nafaka düzenlemesiyle kadının da erkeğin de mağdur olmaması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine, hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek.