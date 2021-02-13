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    Bilecik'te polisle 4 yaşındaki miniğin gülümseten diyaloğu

    Bilecik’te akülü arabasıyla dışarı çıkan bir çocuk ile trafik polisi arasında tatlı diyaloglar güldürdü.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 18:11
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 18:29
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    Bilecik'te polisle 4 yaşındaki miniğin gülümseten diyaloğu

    Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Yediler Camii civarında bir trafik polisinin, ailesi nezaretinde akülü arabası ile kaldırımda seyir halinde bulunan 4 yaşındaki Kayra Dönmez isimli çocukla girdiği diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

    POLİSLE MİNİK KAYRA'NIN İÇ ISITAN DİYALOĞU

    Akülü arabayı durdurup ehliyet ve ruhsat isteyen polis memuruna minik Kayra’nın verdiği hazır cevaplar ise büyümüş de küçülmüş dedirtti.

    Ufak bir gülümsemeye dahi ihtiyacımızın olduğu pandemi sürecinde, trafik polisinin minik Kayra’ya karşı sergilediği sıcak ve samimi tavır vatandaşların beğenisini topladı.

    Bilecik'te polisle 4 yaşındaki miniğin gülümseten diyaloğu- İZLE

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Diğer yandan, trafik polisi ve Kayra arasında yaşanan diyalogların olduğu video sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşılırken, videoya yapılan yorumlarda Türk Polis Teşkilatı’na destek mesajları da gözlerden kaçmadı.

    Bilecik te polisle 4 yaşındaki miniğin gülümseten diyaloğu #1

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