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Bilecik'te sıcaktan bunalan yavru ayı, havuza girdi

Bilecik'te sıcaktan bunalan yavru ayı, havuza girdi

Bir fabrika bahçesine girmeyi adeta alışkanlık haline getiren yavru boz ayı, bu defada yüzme havuzuna girerek keyif yaptı.