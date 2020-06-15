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- Bilecik'te sıcaktan bunalan yavru ayı, havuza girdi
Bilecik'te sıcaktan bunalan yavru ayı, havuza girdi
Bir fabrika bahçesine girmeyi adeta alışkanlık haline getiren yavru boz ayı, bu defada yüzme havuzuna girerek keyif yaptı.
- İHA
- 15.06.2020 - 16:45
Bilecik-Osmaneli karayolu üzerindeki Vezirhan beldesi sınırları içinde yer alan bir kağıt fabrika bahçesinde geçtiğimiz gün giren yavru boz ayı, geldiği yere geri dönmüştü.
BELDEYE İNEN AYI HAVUZA GİRDİ
Aradan geçen 2 günün ardından fabrika bahçesine orman alanından tekrar gelen ayı, bu sefer sosyal tesis önündeki yüzme havuzuna girerek serinledi.
Ayıyı gören fabrika çalışanları durumu hemen jandarmaya haber verirken, bölgeye Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yavru boz ayı, ekipler tarafından bayıltılarak ardından ormanlık alana bırakıldı.