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    Bilecik'te şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

    Bilecik’te etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 21:42
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    Bilecik'te şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

    Bilecik'in Osmaneli ilçesinde akşamüzeri sağanak ve rüzgar etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçları devirdi.

    ŞİDDETLİ RÜZGAR, AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

    Sakarya Nehri kıyısında bulunan çok sayıda ağaç yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle kökünden kırıldı.

    Rüzgarın ve yağmurun dinmesinin ardından belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar temizlendi.

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